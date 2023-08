Luogo dove fu ucciso Thomas tornerà uno spazio per lo sport

Dalle auto in sosta che videro l'assassinio di un ragazzo di 19 anni ai bambini che giocano a pallone: la nuova vita del "Girone" di Alatri è stata annunciata oggi dal sindaco Maurizio Cianfrocca e dal vicesindaco Roberto Addesse. Hanno ottenuto il via libera al progetto per far tornare area ricreativa la zona in cui la sera del 30 gennaio scorso venne assassinato con un colpo di pistola alla testa Thomas Bricca - secondo la ricostruzione della Procura della Repubblica di Frosinone - per uno scambio di persona nell'ambito di un regolamento di conti innescato da due risse avvenute nei giorni precedenti. Per quell'omicidio le indagini sono in corso e sono in carcere Roberto Toson e il figlio Mattia.

L'area dalla quale sono partiti gli spari era il campetto per gli allenamenti all'aperto della storica squadra di pallacanestro alatrense; poi lì è andato il Calcio a 5. Con il passare del tempo è diventato un parcheggio. Ora verrà riqualificato: "Diventerà uno spazio polifunzionale per attività sportive e ricreative" spiega l'assessore ai Lavori Pubblici e vice-sindaco Roberto Addesse. "Il progetto di riqualificazione coinvolgerà piazza Baldassarre, Parco della Rimembranza e i giardini di viale Duca d'Aosta". Nel campetto nascerà uno spazio polifunzionale per attività sportive all'aperto o anche manifestazioni culturali.

"Il progetto era partito prima dell'omicidio di Thomas - spiega il sindaco Cianfrocca - il delitto ha impresso un'accelerazione alla burocrazia, mandando un segnale di ripresa alla città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA