E l'Acqua di Fiuggi finì sul set dei Kardashians

"No, non si tratta di una nostra iniziativa pubblicitaria: è stato assolutamente un caso fortunato, legato alla location scelta per le riprese, il ristorante 'Il Fornaio' a Beverly Hills in California": Marco Camplone è da poche settimane l'amministratore delegato di Acqua e Terme di Fiuggi.

Ed è anche un manager fortunato: una delle prime bottiglie inviate oltre oceano con la ripresa delle esportazioni negli Usa è finita nel trasmissione 'The Kardashians' il reality televisivo statunitense incentrato sulla vita personale e professionale della famiglia allargata Kardashian-Jenner. È visibile nella puntata 7 della seconda serie, andata in onda in queste ore.

Ad accorgersene è stato il sindaco Alioska Baccarini che lo ha postato sulla sua pagina Facebook complimentandosi con il nuovo management della società che ha rilevato all'inizio dell'anno la gestione dell'acqua, delle terme e dei campi da golf nel nord della provincia di Frosinone.

"In realtà, la nostra abilità è stata solo quella di riaprire i mercati internazionali e riprendere subito l'export della nostra acqua che ha ancora molto seguito in America" spiega il dottor Camplone. Ma com'è finita la bottiglia nel bel mezzo della scena, con il marchio Fiuggi in evidenza? "La puntata è stata girata nel ristorante 'Il Fornaio' che è un'eccellenza ed è sempre attento alla qualità delle materie prime. E la nostra acqua è nel loro menù".

Nei mesi scorsi ad apprezzare l'acqua di Fiuggi era stata la giornalista Oprah Winfrey, andata in città per un periodo detox a Palazzo Fiuggi dove aveva bevuto la famosa oligominerale innamorandosi del pane cotto nel forno a legna della vicina Torre Cajetani.



