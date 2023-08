De Angelis: Comunità ebraica, 'no ambiguità sull'antisemitismo'

"Ora una presa di posizione chiara e definitiva. Su antisemitismo e revisionismo nessuna ambiguità e nessuna tolleranza". Così su X il presidente della Comunità ebraica di Roma Victor Fadlun, riferendosi al caso del responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio Marcello De Angelis.

Fadlun pubblica una pagina di 'Repubblica' di oggi, sulla quale è riportata una sua dichiarazione: "Ancora una volta la Comunità ebraica romana - ha detto al quotidiano - è costretta a rivivere le sofferenze e gli orrori di una storia che non passa mai. Siamo ormai vicini alla ricorrenza, il 16 ottobre, del rastrellamento e della deportazione del 1943 e ci aspettiamo dal presidente Francesco Rocca, col quale abbiamo una costante collaborazione, una presa di posizione chiara e definitiva. Non può esserci ambiguità né tolleranza nei confronti di idee la cui eco suscita ancora dolore e indignazione tra gli ebrei di Roma e in tutte le persone che hanno a cuore i fondamenti della civiltà".



