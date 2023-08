Tenta rapina seminando panico in una stazione di Roma, arrestato

Momenti di panico in un fast food nella stazione Tiburtina a Roma, dove un uomo in forte stato di agitazione ha tentato una rapina puntando contro la cassiera una pistola a salve - a cui aveva tolto il tappo rosso - e sparando un colpo in aria. L'aggressore, di origini cecoslovacche e di 74 anni, è stato poi bloccato dagli agenti della sicurezza privata e arrestato dalla polizia ferroviaria. Nello zainetto che portava in spalla sono state trovati anche un'accetta, alcuni coltelli, una balestra con dei dardi e un rasoio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA