Roma: blitz per l'iraniano Azmoun, la trattativa verso chiusura

Blitz notturno e Roma vicina a chiudere l'operazione per Sardar Azmoun. L'attaccante iraniano del Bayer Leverkusen dovrebbe dunque essere il centravanti da affiancare a Belotti, dopo lo stop della trattativa per Zapata con l'Atalanta. I due club stanno definendo l'operazione (compresa la formula dell'acquisto) che potrebbe sbloccarsi già nella giornata di oggi, ma Azmoun, detto anche il Messi dell'Iran, è un profilo che la società giallorossa seguiva già dal primo anno di Mourinho. All'epoca l'attaccante iraniano era allo Zenit e le richieste del club russo furono troppo elevate per prenderlo, così i giallorossi virarono su Shomurodov. Oggi, invece, la trattativa sembra poter finire diversamente.



