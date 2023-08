Frosinone: Cheddira e Cerofolini verso il debutto

Novità di formazione in vista della sfida contro l'Atalanta, la seconda interna di fila. Per necessità e scelta, Eusebio Di Francesco cambierà l'undici schierato col Napoli. Di sicuro ci sarà l'esordio del portiere Cerofolini che sostituirà lo squalificato Turati. Dovrebbe poi debuttare anche il centravanti Cheddira, prelevato dal Napoli da meno di una settimana.

"La partita la preparerò come sempre, studiando gli avversari ed entrando in campo senza paura - ha detto Cerofolini, ingaggiato dalla Fiorentina - L'Atalanta è una grande squadra ma ci faremo trovare pronti. Vogliamo fare risultato". A centrocampo il solito ballottaggio Gelli-Brescianini. Intanto si attende l'ufficialità del prestito per il terzino destro Lirola in arrivo dall'Olympique Marsiglia: non è escluso che possa essere almeno tra i convocati.



