Esplosi colpi di pistola vicino alla spiaggia ad Ostia

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi in strada a Ostia, sul litorale romano, poco distante dalla spiaggia e nei pressi della stazione lido. L'episodio è avvenuto in via Domenico Baffigo intorno alle 14.50. Al momento non risulterebbero feriti e la polizia è alla ricerca di un uomo che dopo aver sparato - non è ancora chiaro quale fosse il suo bersaglio - si sarebbe dileguato. A segnalare gli spari sarebbero stati diversi residenti.

Al lavoro la polizia che sta ascoltando testimoni e ricostruendo quanto avvenuto ad Ostia. In base a quanto si apprende, l'autore degli spari sarebbe al momento ricercato.



