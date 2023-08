Calcio: Roma; stop per Renato Sanches, da valutare per Verona

Mentre José Mourinho aspetta di abbracciare l'attaccante richiesto - è in arrivo l'iraniano Azmoun dal Bayer Leverkusen -, la Roma prosegue il suo avvicinamento all'anticipo di sabato sera al Bentegodi contro l'Hellas. Le notizie che arrivano dal campo, però, non fanno stare tranquillo lo Special One, perché a metà della seduta mattutina si è fermato Renato Sanches, arrivato sette giorni fa dal Psg.

Domenica il giocatore aveva fatto il suo esordio nel secondo tempo e ora il rischio è quello che si debba già fermare. Nelle prossime ore sarà valutata la sua partenza per Verona e gli accertamenti sveleranno l'entità del problema. Nel frattempo Mourinho sta studiando il 3-5-2 da mandare in campo che vedrà i rientri di Pellegrini e Dybala dal primo minuto. Al fianco dell'argentino ci sarà Belotti, reduce dalla doppietta all'esordio con la Salernitana, mentre ad uscire dalla formazione vista domenica all'Olimpico dovrebbero essere Bove e Spinazzola.



