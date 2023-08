Persona uccisa da un treno a Roma, stop linea per Napoli

Una persona è morta questo pomeriggio, investita da un treno nei pressi della stazione Roma Casilina. "Dalle 17.35 - si legge in una nota di Rfi - la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli via Formia e via Cassino è sospesa per l'investimento di una persona nei pressi di Roma Casilina. È in corso l'intervento dell'autorità giudiziaria per lo svolgimento dei necessari accertamenti - aggiunge - I treni InterCity e Regionali da e per Frascati, Velletri, Albano e Nettuno possono subire ritardi, variazioni e cancellazioni. In corso di attivazione servizio di bus sostitutivi. La circolazione dei treni riprenderà dopo nulla osta delle autorità competenti".



