Incendio devasta ettari di uliveti in Ciociaria

È stato necessario l'intervento di due canadair dei vigili del fuoco e di due elicotteri della protezione civile per circoscrivere il vasto incendio che si è sviluppato dalle ore 13 di oggi nella località Colle San Martino, sui monti tra Piedimonte San Germano e Villa Santa Lucia nel sud della provincia di Frosinone.

Le fiamme sono partite dalla Provinciale che collega i due centri e per questo non si esclude che possano essere di natura dolosa.

Nella zona, caratterizzata dalla presenza di vasti uliveti, è stata interrotta l'elettricità per evitare che eventuali danni ai cavi degli elettrodotti possano generare ulteriori focolai.

Sul posto stanno operando più squadre dei vigili del fuoco di Cassino con i volontari della protezione civile di Piedimonte San Germano e la polizia locale di Villa Santa Lucia.



