L'ultimo saluto al piccolo Stephan, il bimbo di 8 anni morto alle Terme di Cretone

La Procura di Tivoli ha disposto una consulenza tecnica nell'ambito dell'indagine per la morte del bambino di 8 anni alle terme di Cretone a Palombara Sabina, in provincia di Roma, avvenuta il 17 agosto scorso. Nel procedimento sono indagate quattro persone, tra cui i titolari della struttura, per omicidio colposo. Obiettivo della consulenza è accertare la dinamica di quanto avvenuto: il piccolo Stephan, dopo l'orario di chiusura delle terme, è stato risucchiato dallo scarico di una delle tre piscine nel corso dell'operazione di svuotamento e pulizia. Sotto la lente degli inquirenti le misure di sicurezza adottate dai responsabili e verificare il motivo per il quale quel pomeriggio non era stata posizionata la grata a copertura del tombino di scolo della vasca. Oggi intanto si sono svolti a Castel Madama i funerali della giovanissima vittima. Il sindaco ha disposto il lutto cittadino.



