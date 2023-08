E' stato arrestato dalla polizia, a Roma, Roberto Sabuzi, 57 anni. Su di lui gravava un mandato di cattura per l'assalto alla caserma Guido Reni dell'11 novembre del 2007, il giorno in cui venne ucciso il tifoso della Lazio, Gabriele Sandri. Sabuzi deve scontare una condanna a 5 anni e 4 mesi per l'accusa di devastazione. L'uomo è stato fermato dagli agenti del commissariato San Giovanni mentre si trovava in strada, in via Modica.



