Domani 24 agosto, a partire dalle 21, in occasione della Giornata dell'Indipendenza ucraina, Acea con Roma Capitale proietta sul Colosseo l'immagine in movimento della bandiera con i suoi colori giallo e blu, in segno di vicinanza e solidarietà al popolo ucraino.



