Viva Rai2 sta per tornare, primo promo è già tendenza social

Dopo una lunga ricerca, Fiorello ha trovato una nuova location per il suo morning Viva Rai 2, programma di punta del mattino che conduce con la partecipazione di Fabrizio Biggio e Mauro Casciari che sta per tornare. Da quando ieri sera è andato in onda il primo promo di pochi secondi su Rai1 dopo il Tg1, il popolo social si è scatenato a caccia di indizzi sul luogo della location c'è chi è pronto a scommetere si tratti di un posto nei pressi del Foro Italico a Roma (anche se la postazione non è ancora stata confermato ufficialmente). Un quesito su cui lo showman ha voluto giocare nel primo spot del ritorno della trasmissione. Fatto sta che Viva Rai2 è diventato uno degli argomenti di tendenza del giorno sui social. Nel corso dei 15 secondi del promo viene inquadrato, infatti, una strada chiusa da un marciapiede, dove è possibile scorgere alcuni cespugli verdi e alberi in sottofondo un rumore di cicale. Un luogo non ben identificato che potrebbe essere nei pressi del Foro Italico, alle spalle dello Stadio Olimpico. Spot in cui non appaiono né Fiorello, né tanto meno Biggio o Casciari, ma che termina con una scritta: "Prossimamente su Raidue, ore 7:15". La prima edizione di Viva Rai2!, terminata lo scorso 9 giugno, è stata vista da una media di 814.000 telespettatori con il 16,64% share. L'ultimo appuntamento ha raggiunto 1.126.000 spettatori con il 22,90% di share.



