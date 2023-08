Incendi, bruciati 55 ettari di bosco e macchia nel sud Pontino

È di 55 ettari andati a fuoco tra bosco, macchia mediterranea e piantagioni di ulivo il bilancio degli incendi divampati ieri e nella notte nel sud Pontino. I Vigili del Fuoco del comando di Latina sono intervenuti ieri nel Comune di Lenola, presso Monte Chiavino dove, dalle ore 12, sono andati in fumo più di 10 ettari tra bosco, macchia mediterranea e piantagioni di ulivo.

Non facili le operazioni di spegnimento da terra per la morfologia del territorio molto impervio. Sul posto, coordinati da un Dos VVF, la squadra Aib 11A di Fondi, diverse squadre di protezione civile e, dall'alto, il supporto di un Canadair, un Erickson S-64 (Cochise), entrambi della flotta aerea antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed un elicottero regionale. Non si registrano persone coinvolte. Nel Comune di Itri, in contrada Marciano, invece, anche ieri sono continuate le operazioni di spegnimento per un incendio di vegetazione attivo da due giorni. Le fiamme hanno divorato circa 20 ettari tra macchia mediterranea e arbusti. Coordinati da un Dos VVF, hanno operato due Canadair, la squadra 5A del distaccamento di Gaeta e diverse squadre di volontari di protezione civile. Non si registrano persone coinvolte. Nel comune di Formia, a Castellonorato, e nel comune di Spigno Saturnia, infine, da ieri notte il fuoco ha divorato circa 25 ettari tra arbusti e boscaglia toccando i territori dei due Comuni. Già durante la notte sul posto vi era la squadra territoriale VVF di Gaeta per tentare di fronteggiare le fiamme con il buio. Solo nella giornata di ieri le operazioni di spegnimento sono state portate a termine, sotto il controllo di un Dos VVF, che si è avvalso di due elicotteri regionali ed un Erickson S-64 (Aquila Rossa) dei Vigili del Fuoco, oltre alla Squadra VVF Aib 11A di Fondi e diverse squadre di volontari.

Anche qui non si registrano persone coinvolte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA