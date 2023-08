Frosinone: arriva il centrocampista 18enne Ferizaj

Un investimento per il futuro ma chissà che non possa diventare utile anche per il presente. Il Frosinone ha perfezionato l'arrivo a titolo definitivo del talento irlandese Justin Ferizaj, classe 2005, dallo Shamrock Rovers.

Chiare origini albanesi, è un centrocampista molto duttile che può giocare da play ma anche in altri ruoli. Gli osservatori della società laziale lo hanno seguito a lungo e sono pronti a scommettere sulle sue qualità. Continua così la politica dei giovani lanciata da un paio di stagioni dal club. Ferizaj sarà aggregato alla Primavera di Angelo Gregucci ma sarà sotto osservazione da parte dello staff di Eusebio Di Francesco.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA