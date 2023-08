Assessore Roma, 'tutti i treni Metro attivi dal 1 settembre'

"I documenti finali di nulla osta di Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ndr) sono arrivati oggi, e questo vuol dire che i treni della Metro B e della C a disposizione saranno tutti in funzione dal 1 settembre senza soluzione di continuità pronti per l'inizio dell'anno scolastico". Lo rende noto su Facebook l'assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patanè.

"Fin dal primo giorno di questa consiliatura - spiega - ci siamo trovati a far fronte alle mancate revisioni dei treni della metro A, della metro B e della metro C che avrebbero determinato la chiusura in breve tempo delle tre linee per carenza di convogli. Siamo riusciti con il ministero e Ansfisa a trovare accordi che consentissero di continuarne l'esercizio, assumendoci obblighi e responsabilità. Era chiaro, però fin da subito, che qualcosa non funzionava nel meccanismo normativo di fissazione delle revisioni intermedie. In giugno e luglio perciò - prosegue Patanè - abbiamo lavorato con il nuovo presidente di Ansfisa per trovare il modo di ridefinire i piani manutentivi per i treni di metro B e di metro C. L'obiettivo che avevamo era quello di togliere di mezzo valutazioni fatte sulla mera conta dei chilometri e introdurre invece un criterio che valutasse l'effettiva vetustà della componentistica dei treni".

"Abbiamo insomma proposto e condiviso un nuovo modo di gestione che garantisce allo stesso tempo la sicurezza dei treni e evita di mandare a revisione treni che non ne hanno bisogno.

Un metodo che farà scuola in Italia. Non sarà una notizia che appassiona il grande pubblico - conclude l'assessore - ma per noi oltre che un risultato pratico che garantisce l'esercizio quotidiano delle metropolitane di Roma, è un risultato prestigioso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA