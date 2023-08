Aggredito da cinghiale, in ospedale con femore fratturato

Un 35enne di Esperia è finito in ospedale al Santa Scolastica di Cassino con un femore fratturato e serie lesioni ad un polpaccio, inferte da un cinghiale che lo ha aggredito mentre comprava le sigarette da un distributore automatico nella località Monticelli di Esperia.

Ad innescare la reazione del cinghiale, una femmina con i suoi cuccioli, è stato il cane che il 35enne portava al guinzaglio e che ha iniziato ad abbaiare per spaventare l'ungulato ed allontanarlo. Innervosito dal cane, il cinghiale ha attaccato l'uomo mordendolo al polpaccio, facendolo cadere a terra e provocandogli così la rottura del femore.

A mettere in fuga l'animale sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Hanno chiamato i carabinieri della compagnai di Pontecorvo e l'ambulanza per i soccorsi al malcapitato.

È il secondo episodio in meno di 48 ore ore. Nella giornata di domenica ad Isola del Liri una donna di 77 anni anni, Iolanda Alonzo, è stata aggredita da tre cinghiali di grossa taglia mentre raccoglieva prugne nell'orto della sua abitazione in località Capitino. Finita a terra è stata circondata dagli ungulati che hanno iniziato a morderla. Riuscita a divincolarsi e rientra in casa ha chiesto aiuto. Portata in ospedale, le sono stati applicati 50 punti di sutura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA