Rifiuti: Alfonsi, 'in corso i 3 piani per ripulire Roma'

"Ama non si è mai fermata per recuperare la crisi nei mesi scorsi. Stiamo procedendo con i tre piani che avevamo annunciato, quello delle scuole, quello per le foglie e quello per le consolari per riportare la città al decoro e arrivare alla messa in sicurezza del sistema. Tre piani per rimettere in ordine la città. Poi si proseguirà con i ritmi così come previsto dal contratto di servizio". Lo ha detto l'assessora ai Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi nel corso del primo intervento del Piano scuole nel XIII Municipio di Roma. "L'azienda - ha detto ancora - si è concentrata sulla ricerca e la messa a disposizione dei mezzi, in particolare le spazzatrici e gli squaletti. Ci sono state delle riunioni nelle ultime settimane con la struttura centrale decoro, l'assessorato e il dipartimento per coordinare gli interventi di Ama e dei Municipi. Oggi siamo in tutti i Municipi, 950 scuole che devono aprire entro settembre questo lavoro per far entrare i ragazzi in aree pulite e decorose. Oggi - ha proseguito Alfonsi - siamo qua in una zona che aveva forte bisogno di un intervento.

Interventi come questi raccolgono tanti tipi di rifiuti e l'impianto per le terre di spazzamento, all'ex Tmb Salario, che entrerà in funzione per il Giubileo, riuscirà a recuperare la raccolta differenziata proprio da raccolte come queste, a partire dalle strade".



