Litigano per una sigaretta e lo accoltella ad un fianco. Per questo un uomo di 34 anni è stato arrestato a Roma dalla polizia per l'accusa di tentato omicidio.

Il fatto è avvenuto sabato in via Monte Cervialto in zona Bufalotta. La persona ferita è stata trasportata all'ospedale Sant'Andrea, le sue condizioni non sono gravi.



