Gran finale a Roma per il tour di Venditti e De Gregori

Gran finale nei palasport italiani per Venditti e De Gregori che coronano così il lungo tour iniziato a giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Un tour che si concluderà sempre nella capitale il 23 dicembre, al palazzetto dello Sport, e che arriva dopo oltre un anno di concerti che hanno unito migliaia di fan, registrando il tutto esaurito con oltre 250 mila biglietti venduti.

Sarà questa l'ultima occasione, al momento, per vedere sullo stesso palco i due artisti che hanno scritto la colonna sonora di intere generazioni, grazie ad una storia comune e diversa che, dopo il debutto con l'album "Theorius Campus" (1972), ha visto le loro carriere divise fino ad arrivare a questo tour.

Le date del tour nei palasport riprenderanno a metà novembre toccando Bari (16/11), Torino (2/12), Milano (7/12), Bologna (9/12), Brescia (11/12), Rimini (15/12) e Roma il giorno prima della vigilia di Natale.

I biglietti sono in prevendita da oggi, mentre prosegue intanto il tour estivo in cui i due artisti danno nuova veste ai loro più grandi successi.

I due cantanti si esibiranno oggi a Tagliacozzo, il 24 e 26 agosto al Teatro greco di Siracusa, il 28 agosto al teatro antico di Taormina, il 30 agosto alla Valle dei Templi di Agrigento, il 9 settembre a Teramo, il 13 settembre a Pisa, il 16 settembre a Paestum, il 19 settembre a Codroipo, il 21 settembre all' Arena di Verona, il 23 e 24 settembre alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, il 28 settembre allo Sferisterio di Macerata, il 1 ottobre a San Pancrazio Salentino (Brindisi) e il 4 ottobre per una nuova data allo Sferisterio di Macerata.



