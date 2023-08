Foglietta denuncia sui social degrado Roma, vigilerò ogni giorno

L'attrice Anna Foglietta denuncia su Twitter e su Instagram il degrado della città e assicura che lo farà ogni giorno. "Roma, 21 Agosto 2023. Parco della resistenza.

Da oggi pubblicherò tutto ciò che va e che non va della mia città - scrive in un post corredato da un video che testimonia il degrado in cui versa il celebre giardino, progettato da Raffaele Vico -. Lo faccio per rispetto di Roma e della mia persona". L'attrice riprende la sporcizia e i cumuli di rifiuti, descrivendo a voce facendo riferimento al piano di pulizia straordinario che sta portando avanti il sindaco della capitale Roberto Gualtieri: "Siamo in un parco al centro di Roma. La città è in uno stato vergognoso, parlare con i turisti è imbarazzante. Cosa ci faccio con il Colosseo se non posso portare i miei figli al parco?", attacca Foglietta che promette di postare quotidianamente documenti del degrado della città, rivoltando contro il sindaco il suo stesso slogan: "#romaognigiorno, sindaco Gualtieri?".



