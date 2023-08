Droga nelle cassette postali, doppio sequestro della polizia

Cocaina ed hashish nascosti nelle cassette postali delle palazzine Ater di viale Parigi: è quanto hanno trovato gli agenti della Squadra Volante di Frosinone durante un'operazione in due fasi che si è conclusa con un doppio sequestro di droga.

Il primo intervento degli uomini del questore Domenico Condello è scattato in mattinata: durante un controllo si sono insospettiti per la fuga precipitosa di alcuni giovani appena hanno visto l'arrivo della pattuglia in prossimità di un condominio di viale Parigi. Gli agenti hanno iniziato a setacciare la zona ed all'interno di alcune cassette per le lettere hanno rinvenuto 16 grammi di cocaina.

Qualche ora più tardi un'altra pattuglia delle Volanti si è diretta sempre in viale Parigi dove ha notato nuovamente un gruppo di giovani: li ha fermati ed identificati. All'esito dei controlli, gli agenti hanno rinvenuto altro stupefacente questa volta nel sottoscala: 10 grammi di cocaina e una quarantina dosi di hashish.

E' il terzo blitz antidroga in poco più di un mese a Frosinone: il 13 luglio scorso dopo un attento pattugliamento nel complesso popolare di Viale Parigi erano state sequestrate 146 dosi di cocaina e 4 bustine di hashish arrestando due persone, un 58enne ed un 51enne di Frosinone. Qualche settimana dopo in viale Spagna, i poliziotti hanno arrestato un venticinquenne residente a Napoli con 61 dosi di cocaina, 1.275 euro in contanti, cinque telefonini e un manganello telescopico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA