Cadavere recuperato in mare a Fregene, è un 55enne romano

I Carabinieri della Stazione di Ostia sono riusciti ad individuare l'identità dell'uomo trovato morto in acqua il 15 agosto scorso a Fregene. Si tratta di un romano di 55 anni il cui decesso, è stato accertato dall'autopsia, non è stato di natura violenta.

Alla sua identificazione si è arrivati grazie alla ricerca nei data base delle persone scomparse: gli inquirenti sono risaliti alla denuncia presentata dalla sorella che, poi, ha riconosciuto la salma.

Il cadavere era stato recuperato dalla Guardia costiera in mare a 6 miglia al largo di Fregene. Ad intervenire un'unità di guardia del Sar alle dipendenze della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino dopo l'allarme dato, con una chiamata al numero d'emergenza in mare 1530, da un diportista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA