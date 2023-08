Allarme caldo, bollino Rosso a Roma, Latina, Rieti e Frosinone

È allarme ondate di calore anche nel Lazio con bollino rosso da oggi a Roma, Frosinone, Latina e Rieti. Viterbo è in 'giallo', cioè in stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore, ma domani e dopodomani si vestirà di arancione.

Le ondate di calore, precisa il Bollettino del ministero, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.





