Ubriaco alla guida, finisce ai domiciliari dopo sei anni

Una serata con gli amici durante la quale c'era stato qualche bicchiere di troppo, sulla via del rientro un posto di blocco dei carabinieri a Monteporzio Catone, in provincia di Roma, aveva scoperto la cosa e contestato il reato di 'guida in stato di ebrezza alcolica'.

Oggi, a distanza di sei anni da quella bevuta fatta nel 2017, l'automobilista è stato raggiunto dai carabinieri nella sua abitazione di Piglio, in provincia di Frosinone, ed arrestato.

Lo ha disposto l'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Velletri: deve scontare una condanna di 6 mesi agli arresti domiciliari. È accaduto ad un 37enne di origini moldave.

I carabinieri gli hanno comunicato che era stato condannato qualche tempo fa e da allora nessuno aveva chiesto la trasformazione della detenzione in una pena alternativa.

Da qui l'esecuzione della pena: l'uomo è stato accompagnato nel suo domicilio, nel nord della provincia di Frosinone, dove rimarrà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.



