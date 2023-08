Perseguita, picchia e violenta la ex, arrestato un 41enne

Maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale e lesioni personali. Sono questi i reati di cui è accusato un uomo di 41 anni, italiano, arrestato in flagranza dai carabinieri di Ardea.

A far scattare l'allarme nella serata di sabato sono stati alcuni residenti della zona che hanno sentito le urla di aiuto di una donna, provenienti da un appartamento di marina di Tor San Lorenzo, in provincia di Roma, ed hanno chiamato il 112.

Arrivati sul posto i militari hanno notato un uomo affacciato al balcone che dopo averli visti e rientrato frettolosamente in casa e ha spento tutte le luci. Quando si sono presentati alla porta nessuno ha però aperto e così i carabinieri sono entrati da una finestra. Nell'appartamento hanno trovato una donna di 47 anni, sdraiata sul letto con un vistoso ematoma sull'occhio destro, vari lividi, graffi sulle braccia e con difficoltà respiratorie.

L'uomo è stato subito bloccato e condotto in caserma per accertamenti, mentre la vittima è stata trasportata al pronto soccorso degli ospedali di Anzio/Nettuno, dove i medici hanno stabilito una prognosi di 15 giorni. Ai militari la donna, che ha presentato una denuncia, ha raccontato anche di altri analoghi episodi, mai denunciati sin dal mese di settembre 2022, periodo in cui aveva chiuso la relazione con l'uomo.

Il 41enne, con problemi di alcolismo e tossicodipendenza e precedenti specifici per reati contro la persona, continuava a importunarla e a pretendere da lei somme di denaro da spendere per le proprie esigenze. L'ultimo episodio è proprio quello accaduto la scorsa sera quando l'uomo si è introdotto nell'abitazione della donna: prima le ha rubato 500 euro, poi dopo qualche ora è tornato ubriaco e l'ha picchiata. L'uomo sarà processato con il rito direttissimo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA