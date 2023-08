Piazza Pia pedonale, al via il maxi-cantiere del Giubileo

È l'opera capofila del Giubileo del 2025, quella che lascerà probabilmente l'impronta più forte nel tessuto urbano di Roma: da martedì 22 agosto inizieranno i lavori per il sottovia di Piazza Pia, il tunnel che permetterà di ricongiungere in una grande area pedonale Castel Sant'Angelo con via della Conciliazione. Lavori imponenti - 70 milioni di fondi giubilari - realizzati da Anas in convenzione con Roma Capitale con un cronoprogramma tassativo: bisognerà finire per l'8 dicembre del 2024, in tempo per l'arrivo dei milioni di pellegrini attesi in città. Per questo gli operai lavoreranno col sole e col buio, tre turni da 8 ore al giorno.

"Tutto è pronto per l'avvio effettivo del cantiere - ha spiegato oggi l'assessora capitolina ai Lavori pubblici Ornella Segnalini - In queste settimane sono state effettuate le prime fasi di allestimento, in particolare le prime modifiche di traffico, ed effettuate le operazioni su cigli e marciapiedi per consentire le nuove svolte. Da martedì 22 - ha detto ancora - Anas inizierà ad allestire l'area di Piazza Pia, montando le perimetrazioni e le baracche di cantiere. In seguito verranno portati i macchinari necessari allo scavo. Un lavoro imponente per il quale occorrono fasi preparatorie di precisione per creare il minor disagio possibile e per fare in modo che le lavorazioni proseguano senza problemi".

Nessuno, infatti, nemmeno il sindaco-commissario Roberto Gualtieri, ha mai negato che il cantiere avrà un impatto sulla vita quotidiana del quadrante. Sono previste già da domani notte le variazioni più significative, concordate con l'assessorato alla Mobilità, l'Atac (l'azienda dei trasporti cittadina) e il vicecomandante della Polizia Locale, nominato dal sindaco coordinatore della mobilità per il Giubileo. Già martedì mattina i romani che circolano attorno al Vaticano troveranno cambi di sensi di marcia e numerosi autobus deviati. Probabilmente, per molti servirà un po' di tempo per abituarsi ai nuovi percorsi.

Il risultato finale del cantiere, però, dovrebbe ripagare dei disagi: al momento tra Castel Sant'Angelo e l'imbocco di via della Conciliazione, al semaforo, è comune vedere a tutte le ore torme di turisti e pellegrini in attesa di poter attraversare in direzione della basilica. Un''autostrada' da circa tremila veicoli l'ora che dalla fine del 2024 sarà completamente interrata, ricongiungendosi al sottovia già esistente, realizzato per il Giubileo del 2000 e di fatto prolungandolo di 130 metri. Sopra le auto si potrà passeggiare in una grande piazza pedonale, ripavimentata, illuminata in modo suggestivo e con grandi gradoni che accompagnano al lungofiume, e un'altra piazza sorgerà verso l'antico complesso di Santo Spirito. Un tutt'uno con via della Conciliazione, che sarà anch'essa chiusa alle auto, e dunque anche con la Basilica di San Pietro, baricentro del Giubileo e meta finale dei fedeli da tutto il mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA