Mourinho, gli arbitri? voglio solo che siamo tutti uguali

"A me interessa l'onestà, che gli arbitri guardino alle due panchine nello stesso modo. Ma non sono preoccupato di questo. Se non si permette a uno allora nemmeno all'altro e viceversa. Siamo tutti uguali e questa è l'unica cosa che voglio io. Se sarà così allora così avremo la stagione perfetta". E' la risposta di José Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia della gara con la Salernitana a chi gli chiede dei problemi emersi nella scorsa stagione, sia in Europa che in Italia, con la classe arbitrale.

"Una cosa è la Roma, un'altra cosa sono io. A me interessa solo il campo: che ci sia onestà e trattamenti uguali per tutti", ha concluso.



