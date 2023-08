"Sei e sarai sempre nel mio cuore.

Grazie per tutto quello che hai fatto per me". Dall'Africa, dov'è in vacanza con la compagna Noemi Bocchi, Francesco Totti affida a Instagram una sua riflessione sulla scomparsa del suo 'mentore' Carlo Mazzone, che lo lanciò in Serie A anche se a farlo esordire fu Vujadin Boskov. Totti posta anche una foto si se stesso che va ad abbracciare il suo ex allenatore prima di una partita fra Roma e Bologna. n



