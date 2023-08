Maxi furto da 2 milioni a casa della principessa Odescalchi

Un colpo da circa 2 milioni di euro è quello che un gruppo di banditi è riuscito a mettere a segno lo scorso mercoledì pomeriggio, in via Cavour, a Roma, come riporta il Messaggero. Hanno portato via gioielli preziosi - alcuni pezzi unici - dopo aver smurato e svuotato la cassaforte nell'appartamento della principessa Vittoria Odescalchi. Prima di trovare il bottino hanno rovistato ovunque, nei mobili e nelle diverse stanze.

Nessuno dei famigliari della donna era in casa quando i banditi sono riusciti a entrare presumibilmente da una portafinestra sul terrazzo e nessuno in strada avrebbe visto o sentito qualcosa di sospetto. A facilitare il maxi furto, l'assenza di un allarme.

Il colpo, inoltre, secondo gli investigatori, potrebbe essere stato studiato con la complicità di un basista. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Trevi e la V sezione della Squadra mobile. Mercoledì, sul posto, è intervenuta anche la Scientifica per i rilievi e la polizia sta analizzando le telecamere della zona per cercare di identificare i malviventi che sarebbero più di due.



