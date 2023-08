Crolla un pino in un condominio a Roma, ferite tre ragazze

Tre ragazze di 12, 14 e 16 anni sono rimaste ferite a Roma a causa del crollo di un pino all'interno di un condominio in un palazzo dell'Ater nella zona di San Basilio. Il fatto è avvenuto ieri sera in via Recanati. Le ragazze, ferite dal crollo dell'albero alto 20 metri, sono state trasportate in ospedale in codice rosso ma non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale che hanno proceduto al sequestro dell'area.





