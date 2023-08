Comandante carabinieri Lazio visita il Comando di Frosinone

Il generale di divisione Andrea Taurelli Salimbeni, comandante della Legione Carabinieri 'Lazio' ha visitato oggi il Comando Provinciale di Frosinone dove è stato ricevuto dal comandante provinciale Alfonso Pannone ed ha incontrato gli ufficiali, alcuni comandanti di Stazione e militari in servizio nella provincia.

Il generale ha ringraziato il colonnello Pannone per il lavoro svolto in questi tre anni alla guida dei Carabinieri in Ciociaria: agli inizi del mese di settembre il comandante provinciale lascerà il capoluogo per assumere un altro incarico.

In seguito ha incontrato il presidente della Provincia Luca Di Stefano, il questore Domenico Condello ed il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Cosimo Tripoli.

Una visita istituzionale legata al fatto che il generale di Divisione Andrea Taurelli Salimbeni ha assunto l'incarico di comandante della Legio 'Lazio' il 20 luglio scorso. Proviene da Milano dove dal mese di settembre 2020 ha ricoperto l'incarico di Comandante della Legione 'Lombardia'. Nato a Roma, 58 anni, si è arruolato nel 1980, frequentando i corsi della Scuola Militare 'Nunziatella'. Da Ufficiale Superiore ha ricoperto diversi incarichi presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed è stato Comandante Provinciale dei Carabinieri di Firenze nel 2012, e del Gruppo Carabinieri di Palermo nel 2008.





