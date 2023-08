Bimbo morto alle terme di Cretone, sequestrata la struttura

E' stato posto sotto sequestro il complesso delle Terme di Cretone a Palombara Sabina, in provincia di Roma, dove ieri pomeriggio un bimbo di 8 anni, di origine russa ma residente in Italia con la famiglia, è morto dopo essere stato risucchiato dallo scarico di una delle tre piscine mentre erano in corso un'operazione di svuotamento e pulizia.

In base a quanto si apprende stamane i carabinieri della stazione di Palombara Sabina e della Compagna di Monterotondo assieme al personale della Asl hanno effettuato un sopralluogo per analizzare lo stato delle piscine e il rispetto delle norme di sicurezza.

Secondo una prima analisi, che dovrà essere confermata dalla indagini, la piscina teatro della tragedia non aveva le grate di sicurezza. Nelle prossime ore i militari dell'Arma invieranno una informativa ai pm di Tivoli che ha proceduto alla formale apertura del fascicolo di indagine per omicidio colposo contro ignoti. La salma del piccolo è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per procedere con l'autopsia. Gli inquirenti hanno anche acquisito le telecamere presenti per cercare di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA