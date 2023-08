Un uomo di 77 anni è stato trovato dai carabinieri privo di vita nella propria abitazione in via dei Laghi a Nettuno, in provincia di Roma. Il corpo presenta una ferita alla testa e al momento non si esclude la pista dell'omicidio.

I militari della Compagnia di Anzio sono intervenuti dopo una telefonata arrivata al 112 forse da parte di un vicino di casa.





