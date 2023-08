Vela: Mondiali; oro Tita-Banti nel Nacra 17

Ruggero Tita e Caterina Banti si confermano una certezza assoluta dello sport italiano e chiudono nel migliore dei modi una settimana che li ha visti protagonisti ai Mondiali di vela a Den Haag. Infatti il duo azzurro oro olimpico a Tokyo nel Nacra 17 ha gestito al meglio la Medal Race e ha conquistato la medaglia d'oro iridato bissando il trionfo dell'anno scorso in Canada. Il timoniere trentino e la prodiera romana continuano così a detenere contemporaneamente il titolo olimpico, mondiale ed europeo nel catamarano volante misto.

Assieme all'oro dei Mondiali in Olanda, Tita-Banti hanno ottenuto anche il pass olimpico non nominale per i Giochi di Parigi 2024.



