Roma: Olimpico sold out con Salernitana, in attacco Belotti

Mentre José Mourinho aspetta gli ultimi colpi di mercato, la Roma riparte dall'unica certezza della scorsa stagione: l'Olimpico tutto esaurito. Sarà così anche domenica nell'esordio con la Salernitana per il primo sold out della stagione, che lo Special One e il suo staff potranno gustarsi solo dagli spalti viste le squalifiche del portoghese, del suo vice Foti e del preparatore dei portieri, Nuno Santos.

A guidare la squadra saranno il preparatore atletico Rapetti e il match analyst Cerra, per una formazione che oggi presenta un solo dubbio: quello sulla fascia sinistra con il ballottaggio tra Spinazzola e Zalewski (l'azzurro è in vantaggio). In attacco, complici anche le squalifiche di Pellegrini e Dybala, obbligata la coppia El Shaarawy-Belotti, mentre a centrocampo Aouar e Kristensen corrono verso l'esordio da titolari con Cristante e Bove. Confermato Rui Patricio in porta e la difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Llorente (N'Dicka è in ritardo nel suo inserimento). Da due giorni, poi, a Trigoria si allenano Paredes e Renato Sanches che domenica saranno convocati, ma è difficile pensare che possano giocare più di qualche minuto a gara in corso.

Infine oggi la Roma ha annunciato la collaborazione con Mater Dei General Hospital. La clinica offrirà assistenza medico-infermieristica per la stagione 2023-24 ai calciatori giallorossi in occasione delle partite all'Olimpico in tutte le competizioni.



