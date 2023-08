Lazio: Isaksen, 'Sarri tecnico brillante, voglio lo scudetto'

"Sarri è straordinario, brillante, vuole che tutto sia perfetto, sto imparando tanto ogni giorno".

Si è presentato così oggi ai microfoni dei canali del club il nuovo acquisto della Lazio, Gustav Isaksen. "I miei obiettivi? Vincere il campionato e fare bene in Champions League, superando la fase a gironi", ha aggiunto il danese che nei suoi primi allenamenti a Formello ha ammesso di stare imparando molto da Felipe Anderson, giocatore con il quale si contenderà la titolarità. "Felipe si sta già prendendo cura di me, parla un ottimo inglese e mi aiuta su quale posizione devo tenere in campo", ha detto sul brasiliano che domenica contro il Lecce partirà titolare insieme a Immobile e Zaccagni nel tridente.

Almeno in avvio di stagione, infatti, Sarri non farà esperimenti, inserendo nell'undici titolare solo Kamada dei nuovi acquisti. In Puglia giocherà con Luis Alberto e Cataldi, mentre in difesa Lazzari e Marusic saranno i due esterni, con Casale-Romagnoli come coppia di centrali davanti a Provedel. Tra i convocati ci saranno anche gli ultimi due acquisti: Luca Pellegrini e Nicolò Rovella. Entrambi questa mattina hanno terminato le visite mediche in Paideia.



