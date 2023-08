Frosinone, via a nuova rete di sorveglianza in zona stadio

Sono state accese nel pomeriggio le 24 nuove telecamere di sorveglianza installate dal Comune di Frosinone per vigilare sull'area circostante lo stadio 'Benito Stirpe': con i nuovi apparati la videosorveglianza installata in zona stadio comprende un totale di 60 dispositivi, collegati da una rete di 11 antenne più 4 settoriali; le immagini confluiscono in 2 network video recorder: uno presso la sala Gruppo Operativo Sicurezza nello stadio dove 4 maxi schermi consentono di tenere tutto sotto controllo; un altro porta le immagini anche nella postazione di controllo dedicata in Questura.

Il posizionamento delle nuove telecamere è stato concordato dai tecnici del sindaco Riccardo Mastrangeli con gli specialisti del questore Domenico Condello.

"L'installazione di ulteriori telecamere nell'area dello Stirpe ha dichiarato l'assessore all'innovazione tecnologica e smart city, Alessandra Sardellitti - è stata seguita dal nostro ufficio Ced. Il percorso dei supporter nello stadio Stirpe sarà completamente monitorato, per garantire la sicurezza oltre che per dotare le forze dell'ordine di uno strumento efficace".

Il 'battesimo del fuoco' per il nuovo impianto ci sarà sabato durante il debutto in campionato contro il Napoli.

"Il potenziamento della videosorveglianza per monitorare la zona dello stadio Stirpe - ha spiegato il sindaco Mastrangeli - ha conciliato la necessità di sicurezza con quelle di decoro e accoglienza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA