Controlli contro i furti, tre segnalati ad Alatri

I carabinieri della compagnia di Alatri hanno compiuto un controllo straordinario del territorio cittadino mirato a proteggere le abitazioni lasciate incustodite nel periodo delle vacanze. Le pattuglie hanno concentrato l'attenzione sul centro storico e le principali arterie stradali che collegano con Frosinone, Fiuggi, Canterno dove in questo periodo c'è maggiore afflusso di turisti.

Complessivamente sono stati controllati 79 veicoli, identificate 150 persone ed elevate 6 contravvenzioni per violazione al Codice della Strada. Nei casi sospetti sono state eseguite perquisizioni personali e sull'auto: una persona è stata trovata in possesso di "oggetti atti ad offendere" e per questo è stata segnalata. Inoltre, due giovani trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura Frosinone per l'adozione dei provvedimenti amministrativi.





