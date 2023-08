Resta in carcere Ranieri Adami Piccolomini, il pronipote di Papa Pio II noto come il 'Conte nero', arrestato nei giorni scorsi per avere ferito alla gola con un coccio di bottiglia un artista di strada a Trastevere. Il gip della Capitale ha convalidato l'arresto applicando all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere.

Piccolomini, attualmente detenuto a Regina Coeli, è accusato di tentato omicidio.



