Thomas, 3 ore per le copie forensi su telefoni dei due arrestati

Tre ore per clonare tutti i dati: tanto è durata la copia forense sul contenuto dei telefoni in uso a Roberto Toson (47 anni) e suo figlio Mattia (22) arrestati il 18 luglio scorso con l'accusa di avere assassinato il 19enne Thomas Bricca con un colpo di pistola alla testa la sera del 30 gennaio scorso nel centro storico ad Alatri. La copia dei dati è stata effettuata a Roma nella caserma del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche dei carabinieri.

Sono state estrapolate le chiamate in arrivo ed in partenza, i messaggi whattsapp ed sms, le foto ed i contenuti social. Tutto verrà analizzato nel dettaglio per verificare se ci sia materiale utile alle indagini sul delitto. I due smartphone sotto esame sono quelli in uso a padre e figlio dopo l'omicidio: Mattia aveva sostituito l'apparecchio sequestratogli dai carabinieri, il padre quello che si era rotto spaccando la legna. La famiglia del 19enne, attraverso l'avvocato Marilena Colagiacomo ha nominato come consulente l'ingegner Marco Zanaro.

I due Toson, a differenza dei precedenti esami, non hanno nominato consulenti.

Per la Procura di Frosinone l'ipotesi privilegiata resta quella che Thomas non fosse il vero bersaglio dell'agguato ma il suo amico Omar che indossava un giubbino dello stesso colore; Mattia è accusato di avere sparato, il padre di averlo portato sul luogo del delitto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA