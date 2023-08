Scontro sulla superstrada Cassino - Atina, tre feriti

Tre persone sono state ricoverate nell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, e due di loro sono in codice rosso, per le ferite riportate nello scontro avvenuto nel tardo pomeriggio sulla superstrada Cassino - Atina - Sora, nel tratto tra Sant'Elia Fiumerapido e Belmonte Castello.

A scontrarsi sono state un'Audi grigia ed una Maserati Ghibli nera, per cause ora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Cassino. È probabile che una causa possa essere il fondo stradale reso poco aderente dal forte temporale che fino a poco prima si era abbattuto sul sud della provincia di Frosinone.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri con i vigili del fuoco di Cassino e le ambulanze del 118. Il traffico è stato bloccato per consentire i rilievi, provocando code e rallentamenti.





