Si era tuffato senza riemergere ieri pomeriggio nel lago di Bolsena, a Capodimonte. Le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco sono andate avanti tutto il giorno. Questa mattina alle 10.30 il cadavere del 20enne di origini senegalesi è stato individuato da un drone impiegato per le ricerche.

La salma si trova a pochi metri dalla riva in prossimità di uno stabilimento balneare. Il corpo segnalato con una boa ancora non è stato recuperato.



