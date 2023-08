Provincia di Frosinone finanzia dottorato di ricerca Unicas

L'Amministrazione provinciale di Frosinone ha finanziato con 35mila euro una borsa di studio per il 39mo ciclo del dottorato in "Pubblica amministrazione ed Imprese per l'innovazione e lo sviluppo del territorio", promosso dalla università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Il decreto è stato firmato dal presidente della Provincia, Luca Di Stefano.

Il corso ha la durata di tre anni ed ha come obiettivo lo sviluppo di competenze sia nell'ambito delle pubbliche amministrazioni che nell'ambito del settore imprenditoriale, in grado di innovare gli strumenti ed i modelli di collaborazione pubblico-privato.

"Nell'ottica di una reciproca collaborazione - ha detto il presidente Luca Di Stefano - l'iniziativa dell'Università di Cassino è di particolare interesse per il nostro territorio. Lo è sia per gli obiettivi che si prepone e sia per le competenze e capacità innovative che potrà stimolare. La sinergia con Unicas è fondamentale per far si che sul territorio si sviluppino competenze nei settori sui quali c'è un'evidente carenza di professionalità, come evidenziato più volte dal mondo del lavoro".

La borsa di studio sarà assegnata con una procedura selettiva pubblica secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri previsti dalla normativa vigente in materia.



