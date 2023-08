Lazio: Kamada 'Sarri e Lotito mi volevano a tutti i costi'

"Ho voluto fortemente giocare in una squadra che disputasse la Champions League". Così il giapponese Daichi Kamada, centrocampista arrivato alla lazio dall'Eintracht Francoforte, che ha parlato nella sua prima intervista in biancoceleste ai canali del club. "Il presidente e il mister mi hanno voluto fortemente - ha aggiunto - E credo di poter crescere qua e diventare un giocatore migliore. Per questo ho deciso di venire qui".

Parlando del campionato italiano, invece, ha detto: "Come tutti sanno è molto sviluppato tatticamente. Infatti in allenamento c'è tantissimo da imparare. In questo modo credo di poter crescere tatticamente, imparando tante cose". "Da quando ho saputo che sarei andato a giocare nella Lazio, ho guardato tante partite - ha detto ancora Kamada -. A differenza dell'Eintracht Francoforte, che spesso investe in tanti giocatori giovani per poi metterli sul mercato, la Lazio con il tempo è cresciuta trattenendo i giocatori migliori. Credo di poter giocare con compagni di alto livello".



