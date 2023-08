Lazio: domani le visite per Pellegrini e Rovella

Altri due colpi in casa Lazio. Dopo l'arrivo di questa mattina a Fiumicino di Rovella, il centrocampista domani sosterrà le visite mediche in Paideia alle 9. Stesso orario anche per Luca Pellegrini, con i due calciatori che arrivano entrambi dopo che Lazio e Juventus hanno trovato l'accordo sui rispettivi prestiti.

Movimenti, però, che non si limitano alle sole entrate perché nel frattempo il club biancoceleste ha anche comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di trasformazione in cessione definitiva, il diritto alle prestazioni sportive del portiere Luís Manuel Arantes Maximiano all`Unión Deportiva Almería.



