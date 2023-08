Incendio in deposito Atac, rischio processo per 4

Quattro persone rischiano di finire sotto processo a Roma in relazione all'incendio in un deposito dell'Atac avvenuto il 5 ottobre del 2021 in via Prenestina in cui andarono distrutti 29 autobus. I pm hanno chiuso l'indagine in cui si procede per incendio colposo. Tra gli indagati anche l'ex direttore generale di Atac Franco Giampaoletti. In base all'impianto accusatorio non sarebbero state rispettate le norme sulla sicurezza del deposito dei mezzi. L'incendio divampò per un corto circuito a bordo di un mezzo: le fiamme raggiunsero poi gli altri bus.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA