Incendio distrugge quindici ettari di collina in Ciociaria

Ha interessato circa quindici ettari di collina l'incendio boschivo che si è sviluppato durante la giornata di ieri tenendo impegnati fino a sera i Vigili del Fuoco in località Valle dei Cantieri a Santopadre.

Sul posto hanno operato sette unità: una squadra antincendio boschivo più il direttore operazioni di spegnimento che da terra ha coordinato gli interventi; tre mezzi per lo operazioni di spegnimento via terra e ben tre canadair che si sono alternati per il supporto aereo. Dal bilancio delle operazioni, tracciato oggi dai Vigili del Fuoco di Frosinone, emerge che sono stati più di 20 i lanci effettuati dagli aerei per domare l'incendio, dichiarato estinto solo dopo le ore 20 di ieri.

Erano presenti anche i volontari della Protezione civile ed i carabinieri forestali.

Al momento non è stato possibile accertare le cause dell'incendio: se sia dovuto alle temperature tornate improvvisamente oltre i trenta gradi in tutta la Ciociaria, oppure se sia stato appiccato. È un corso una verifica sul posto alla ricerca di eventuali inneschi nei punti di partenza delle fiamme.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA