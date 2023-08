Gualtieri, 'traversine metro marce, le stiamo sostituendo'

"Ecco com'erano ridotte le traversine di legno della metro A che da mesi stiamo sostituendo insieme ai binari, ed ecco le nuove campate di binario che le sostituiranno". Così, mostrando le foto su Facebook, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Assurdo che manutenzioni di tale importanza non fossero state fatte negli ultimi 15 anni, nonostante il tempo di vita massimo dei binari installati nel 1979 sia di 30 anni - dice ancora -Evidentemente chi ci ha preceduto ha preferito far putrefare completamente i binari piuttosto che affrontare l'impopolarità di mesi di parziale chiusura della Metro. Noi non siamo venuti per galleggiare e ci assumiamo le nostre responsabilità. I lavori di rinnovo completo dei binari procedono senza sosta da un anno, tutte le notti (ragione della chiusura della metro A alle 21) - ricorda il sindaco - e ad agosto stanno andando avanti a ritmo accelerato grazie alla chiusura parziale della metro A dall'11 al 24, che permetterà di concludere in anticipo i lavori e rendere disponibile il servizio anche la sera già a partire dal mese di dicembre".



